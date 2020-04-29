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В России проведут первый студенческий онлайн-выпускной

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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В России впервые проведут выпускной в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса, праздник организует Уральский федеральный университет (УрФУ). Об этом сообщается на сайте учебного заведения 29 апреля.

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«Заботясь о безопасности и здоровье студентов, мы первыми в стране объявляем о проведении масштабного выпускного в онлайн-формате и призываем другие университеты присоединиться к инициативе. При этом все присущие празднику традиции будут не просто сохранены, но и приумножены», — сказал ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Все выпускники получат наборы с мантиями, академическими шапочками, шарфами института и памятными подарками. Ожидается, что к онлайн-трансляциям и интерактивам в соцсетях присоединятся 6 тыс. выпускников.

Председатель Союза студентов УрФУ Ойбек Партов назвал готовящийся праздник многочасовым телемарафоном, в ходе которого студенты «смогут общаться друг с другом в прямом эфире на всю страну». Также будет подготовлена концертная программа с участием творческих коллективов вуза.

В связи с распространением коронавируса вузы отправили студентов на каникулы с 28 марта до 5 апреля, а 6 апреля возобновили занятия, но уже в дистанционном режиме.

В Минобрнауки рассчитывают, что текущий учебный год для студентов завершится согласно установленным образовательными программами срокам, а новый начнется 1 сентября, несмотря на перенос вступительных испытаний. Форматы итоговой аттестации учебные заведения могут выбрать самостоятельно.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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