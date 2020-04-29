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Unilever прекратит продажу чая Lipton и Brooke Bond в России

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Фото: Global Look Press/Daniel Reinhardt
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Крупнейший в мире производитель чая Unilever больше не будет продавать в России листовой чай Lipton и Brooke Bond, эти сорта останутся на российском рынке в пакетированном виде. Об этом в среду, 29 апреля, ТАСС сообщили в пресс-службе концерна.

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Листовой чай Unilever останется на российских прилавках только под премиальным брендом Sir Thomas Lipton и маркой Saito.

При этом причины, по которым компания прекратит продажу листовых сортов чая, в пресс-службе не назвали.

По данным РБК, в интернет-магазинах уже невозможно купить листовой Lipton Yellow Label и Brooke Bond, только в пакетированном виде. В продуктовой сети «Магнит» сообщили, что также не закупают листовой чай Lipton и Brooke Bond. Другие опрошенные журналистами ретейлеры информацию не предоставили.

В сентябре сообщалось, что сразу несколько производителей чая, среди которых и Unilever, заявили о планах отказаться от пластиковых пакетиков и полностью перейти на биоразлагаемые материалы. В компаниях отметили, что полный переход на экологические материалы планируется завершить в 2025 году.

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