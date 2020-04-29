Главбух подозревается в присвоении денег для детей-сирот в Приморье

В Чугуевском районе Приморского края возбуждено уголовное дело по факту присвоения денежных средств учреждения для детей-сирот. Фигуранткой по делу проходит главный бухгалтер детского дома.

Как сообщили ИА PrimaMedia в СУ СКР по Приморью, в 2019 году главбух центра содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом с. Чугуевка» сняла с карты учреждения 150 тыс. рублей. Деньги она потратила на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение вверенных денежных средств». Подозреваемая возместила ущерб в полном объеме.

Расследование уголовного дела продолжается.

В марте сообщалось, что в Ульяновске суд назначил трехлетний условный срок бывшему главному бухгалтеру детского сада, обвиняемой в хищении более 2,5 млн рублей из бюджета.