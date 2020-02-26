Бухгалтера в Магадане оштрафовали за хищение имущества на 30 тыс. рублей
Жителю Магадана вынесли приговор за хищение чужого имущества, которое он совершил, воспользовавшись своим служебным положением. Сумма ущерба составила 30 тыс. рублей.
Как сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе УФССП России по Магаданской области, магаданец работал в одной из бюджетных организаций на протяжении четырех лет в должности бухгалтера. Во время замещения главбуха он воспользовался своим служебным положением и присвоил вверенное ему имущество на сумму более 30 тыс. рублей.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».
Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Сумма была выплачена в полном объеме.
Ранее в феврале сообщалось, что в Самарской области задержана главный бухгалтер одной из фирм. Женщина подозревается в присвоении 500 тыс. рублей.