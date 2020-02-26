Прямой эфир

Бухгалтера в Магадане оштрафовали за хищение имущества на 30 тыс. рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жителю Магадана вынесли приговор за хищение чужого имущества, которое он совершил, воспользовавшись своим служебным положением. Сумма ущерба составила 30 тыс. рублей.

Как сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе УФССП России по Магаданской области, магаданец работал в одной из бюджетных организаций на протяжении четырех лет в должности бухгалтера. Во время замещения главбуха он воспользовался своим служебным положением и присвоил вверенное ему имущество на сумму более 30 тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Сумма была выплачена в полном объеме.

Ранее в феврале сообщалось, что в Самарской области задержана главный бухгалтер одной из фирм. Женщина подозревается в присвоении 500 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сотрудница сельсовета в Липецкой области начисляла премии самой себе
Мошенники похитили у магаданцев через платежные системы 4 млн рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020