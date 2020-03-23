Главбух детсада в Ульяновске похитила 2,5 млн рублей

В Ульяновске суд назначил трехлетний условный срок бывшему главному бухгалтеру детского сада, обвиняемой в хищении более 2,5 млн рублей из бюджета.

В прокуратуре выяснили, что сотрудница дошкольного учреждения № 132 формировала заявки на получение средств для начисления зарплаты коллегам. С декабря 2016 по март 2019 года она иногда завышала выплаты самой себе, передает 1ul.ru. Нарушение закона пресекли сотрудники УФСБ по Ульяновской области. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В феврале сообщалось, что в Самарской области задержана главный бухгалтер одной из фирм. Женщина подозревается в присвоении 500 тыс. рублей.