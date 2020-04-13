Сотрудница астраханского МФЦ ожидает суда за присвоение почти 1 млн рублей

В Астрахани суда ожидает 35-летняя горожанка, которая обвиняется в десяти фактах мошенничества на общую сумму почти в 1 млн рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, сотрудница МФЦ под предлогом оформления документов на недвижимость граждан получала от них деньги, которые присваивала себе. Сумма ущерба составила более 900 тыс. рублей. Злоумышленница тратила их на собственные нужды, уточняет «Астрахань-24».

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с причинением тяжкого ущерба гражданину». Женщина обвиняется в десяти эпизодах преступлений.

Расследования дела завершено и передано в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее в апреле эксперты компании Group-IB сообщили о том, что кибермошенники начали рассылать россиянам фальшивые уведомления об уплате штрафов за нарушение режима самоизоляции.