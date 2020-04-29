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Источник сообщил о восьми найденных телах после пожара в Выборге

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Фото: МЧС РФ
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При разрборе завалов после пожара в частном деревянном доме в Выборге Ленинградской области найдены тела восьми человек. Об этом в среду, 29 апреля, сообщил источник агентства «Интерфакс».

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«Погибла семья из восьми человек: двое взрослых и шестеро детей, девочек, в возрасте от 8 лет до 1,5 месяца», — рассказал собеседник агентства.

По информации источника, семья была неблагополучной и состояла на учете в правоохранительных органах.

Еще один человек, брат погибшей женщины, спасся из загоревшегося дома.

О пожаре в Выборге стало известно ранее в этот же день. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В связи с тем что в доме жила неблагополучная семья, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела и поручил региональному подразделению ведомства принять все необходимые меры по установлению обстоятельств и причин трагедии.

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