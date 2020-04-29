По факту гибели шестерых детей при пожаре в Выборге возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено по факту гибели шестерых детей при пожаре в одноэтажном деревянном частном доме в Выборге Ленинградской области. Об этом в среду, 29 апреля, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В настоящий момент на месте происшествия работает группа следователей.

В связи с тем что в доме жила неблагополучная семья, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела и поручил региональному подразделению ведомства принять все необходимые меры по установлению обстоятельств и причин трагедии.

О пожаре в Выборге стало известно ранее в этот же день. В результате происшествия погибли шестеро детей и двое взрослых. Возраст детей — от одного месяца до восьми лет.