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Пожар произошел в нежилом здании в Ростове-на-Дону

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Пожар произошел в трехэтажном неэксплуатируемом здании в районе плотной застройки в Ростове-на-Дону. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС региона сообщает ТАСС в понедельник, 27 апреля.

Возгорание произошло около 4:35 мск на улице Шаумяна в доме 108. Отмечается, что огонь быстро перекинулся на кровлю здания. Площадь пожара составляет 300 кв. м.

Спасатели МЧС эвакуировали из соседнего здания 10 человек. Всего в тушении возгорания принимают участие 92 человека и 21 единица техники. Пожару присвоен третий уровень сложности.

26 апреля сообщалось, что крупный пожар произошел на заводе по производству изделий из битума «Техпрогресс». Предприятие находится в поселке Ленинский, входящем в городской округ Тула.

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