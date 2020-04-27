Пожар произошел в нежилом здании в Ростове-на-Дону

Пожар произошел в трехэтажном неэксплуатируемом здании в районе плотной застройки в Ростове-на-Дону. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС региона сообщает ТАСС в понедельник, 27 апреля.

Возгорание произошло около 4:35 мск на улице Шаумяна в доме 108. Отмечается, что огонь быстро перекинулся на кровлю здания. Площадь пожара составляет 300 кв. м.

Спасатели МЧС эвакуировали из соседнего здания 10 человек. Всего в тушении возгорания принимают участие 92 человека и 21 единица техники. Пожару присвоен третий уровень сложности.

26 апреля сообщалось, что крупный пожар произошел на заводе по производству изделий из битума «Техпрогресс». Предприятие находится в поселке Ленинский, входящем в городской округ Тула.