Пожары в Чернобыльской зоне уничтожили более 11 тыс. га леса

Пожары в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции уже уничтожили свыше 11 тыс. га леса. Об этих цифрах заявили 26 апреля в пресс-службе офиса президента Украины.

Отмечается, что украинский лидер Владимир Зеленский облетел на вертолете пострадавший в результате пожара участок и отметил, что огонь уничтожил больше 11 тыс. га леса. Он также назвал аварию на ЧАЭС трагедией планетарного масштаба, пишет RNS.

Помимо этого, президент Украины встретился со спасателями и вручил некоторым из них государственные награды, отмечает телеканал «Звезда». Спасатели продолжают работу над локализацией двух очагов тления в Чернобыльской зоне.

Пожар на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС возник 4 апреля на площади 20 га. Позднее зона увеличилась до 35 га. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины 14 апреля сообщила, что пожар удалось локализовать. Его планировали потушить окончательно в течение нескольких дней, но из-за сильного ветра огонь распространился вновь. Спасателям удалось не допустить его к Чернобыльской АЭС. Как пишет НСН, к 14 апреля дождь помог остановить огонь в нескольких километрах от хранилища радиационных отходов «Подлесный». Превышения радионуклидов в воздухе над зоной отчуждения и прилегающих территориях зафиксировано не было.

Спасатели и полиция рассматривают как основную версию пожаров малоснежную зиму и сухую лесную подстилку. При этом также были задержаны два человека, которые подозреваются в причастности к возникновению возгораний в Чернобыльской зоне.

21 апреля сообщалось, что причинами высокой пожарной опасности в лесах Восточной Европы, в том числе вблизи Чернобыльской АЭС на Украине, стали не промерзшая зимой земля и отсутствие снега. К таким выводам пришел научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.