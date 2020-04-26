Пожар произошел в автосервисе на западе Москвы

Спасатели локализовали пожар на 200 кв. м. в автосервисе на западе Москвы. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщили в столичном управлении МЧС.

Возгорание произошло по адресу: Очаковское шоссе, дом 3А в одноэтажных металлических боксах.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее 26 апреля сообщалось, что крупный пожар произошел на заводе по производству изделий из битума «Техпрогресс». Предприятие находится в поселке Ленинский, входящем в городской округ Тула.