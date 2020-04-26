Пожар на заводе по производству битума в Туле локализован на 800 кв. м

Пожар на заdоде по производству битума и дорожно-полимерной ленты в Туле, где загорелись резинотехнические изделия, локализован на площади в 800 кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС России.

«Локализация на 800 кв. м. (резина) и 9 кв. м. (кабинет на первом этаже административного здания)», — говорится в сообщении ведомства.

На сайте ГУ МЧС России по Тульской области уточняется, что открытое горение ликвидировано в 01:35. В результате пожара никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Ранее 26 апреля сообщалось, что крупный пожар произошел на заводе по производству изделий из битума «Техпрогресс». Предприятие находится в поселке Ленинский, входящем в городской округ Тула