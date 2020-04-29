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Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в Ленобласти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В результате пожара в деревянном дачном доме в Ленинградской области погибли двое взрослых и шесть детей. Об этом 29 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) Выборгского района.

Тела обнаружили спасатели при разборе завалов. Возраст детей составляет от одного месяца до восьми лет. Уточняется, что семья была неблагополучной.

При этом региональная служба МЧС сообщает о пяти погибших.

Рано утром 29 апреля в Выборге на улице Малая Водяная загорелось жилище на площади 120 кв. м. Для ликвидации пожара привлечено 41 человек личного состава и 17 единицы техники.

О причинах происшествия ничего не известно.

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