Россиянам дали рекомендации по общению с коллекторами

В ходе общения с коллекторами россиянам посоветовали не раскрывать излишнюю информацию о себе и записывать разговоры. Об этом 29 апреля в беседе с агентством «Прайм» рассказала эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности «Финшок» Лолла Кириллова.

Специалист уточнила, что при общении с коллекторами не нужно сообщать им о своей работе и ее местоположении, доходе, а также о родственниках. После звонка рекомендуется позвонить в названную коллектором фирму и убедиться, что звонок поступил именно от них.

Кириллова напомнила, что в начале разговора коллектор обязан назвать должнику свои ФИО, название агентства и основание для звонка, а если этого не происходит, должник может прекратить разговор, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Эксперт отметила желательность записи всех разговоров с коллекторами, чтобы в случае их выхода за рамки закона у должника были доказательства.

10 апреля сообщалось, что в ФССП предложили временно не взимать принудительно долги с россиян в течение шести месяцев из-за коронавируса.

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