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Путин объявил о продлении нерабочих дней

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Президент России Владимир Путин 28 апреля в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении режима нерабочих дней до 12 мая.

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Для этого глава государства принял решение сделать выходным период с 6 по 8 мая.

«Считаю правильным объявить эти три дня нерабочими с сохранением заработной платы. Таким образом, с учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно», — заявил президент.

Он подчеркнул, что ближайшие две недели должны проходить с соблюдением всех мер предосторожности, и призвал россиян избегать «ненужных поездок» на майских праздниках.

Кроме того, по словам Путина, распространение эпидемии коронавируса удалось замедлить благодаря карантинным мерам, тем не менее ситуация остается очень сложной.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны.

По состоянию на 28 апреля в России зафиксировано более 93,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом, из них умерли 867 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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