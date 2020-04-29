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Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла

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Фото: Global Look Press/Michal Krumphanzl/CTK
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Ситуация с обвинениями России в подготовке покушения на пражских чиновников не требует острой реакции, такой, как, например, выдворение посла РФ. Об этом вечером 28 апреля заявил премьер Чехии Андрей Бабиш.

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По его словам, вопросами отношений с Россией занимается глава чешского МИДа Томаш Петршчек. Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.

«Недопустимо — если это правда — чтобы некое другое государство проводило здесь акции против наших граждан», — цитирует его «РИА Новости».

При этом глава контрразведки Чехии Ладислав Штиха заявил, что Служба безопасности и информации рассматривает данную ситуацию как чрезвычайно серьезную.

Ранее чешское издание Respekt заявило, что якобы три недели назад в Прагу прилетел некий мужчина с российским дипломатическим паспортом, имевший в чемодане смертельный яд рицин. В статье уверялось, что мужчина прибыл в посольство РФ, а его целью было отравление старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа и приматора Праги Зденека Гржиба, которые причастны к сносу памятника маршалу Коневу и присвоению площади перед посольством РФ имени Бориса Немцова.

Данные о приезде некоего дипломата подтвердил пресс-секретарь чешского МИДа.

МИД РФ назвал публикацию беспочвенными нападками и направил внешнеполитическому ведомству Чехии ноту.

Российское посольство категорически отвергло обвинения, указав, что ни один дипломат не прибывал в Прагу с марта.

«В связи с недавним заявлением пресс-секретаря МИД Чехии «фактом является то, что примерно три недели назад в Прагу из командировки вернулся надлежащим образом аккредитованный российский дипломат»… сообщаем, что фактом это, на самом деле, не является», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

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