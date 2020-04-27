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МИД РФ отверг обвинения в подготовке к покушению на пражских политиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Посольство России в Чехии отвергло информацию местного еженедельника Respekt, обвинившего Москву в подготовке покушения на пражских муниципальных политиков. Об этом говорится в сообщении на странице диппредставительства РФ в Праге, опубликованном в понедельник, 27 апреля, в Facebook.

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По данным Respekt, якобы три недели назад в Прагу прилетел некий мужчина с российским дипломатическим паспортом, имевший в чемодане смертельный яд рицин. Мужчина приехал в посольство РФ на ожидавшей его машине диппредставительства.

Яд, как написали в прессе, мог предназначаться для двух пражских муниципальных политиков: старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа и приматора Праги Зденека Гржиба. Эти чиновники связаны со сносом памятника маршалу Коневу и переименованием площади перед посольством РФ в площадь Бориса Немцова. Оба политика сразу после прибытия в Прагу вышеуказанного мужчины получили охрану, уточнил еженедельник.

«Посольство России в Чехии категорически отвергает подобные вопиющие и лживые инсинуации. Содержащиеся в публикации домыслы не имеют под собой абсолютно никакого основания», — отметили в российском посольстве.

Статью там назвали продолжением активизировавшейся в Чехии в последние дни информационной кампании, направленной на дискредитацию России и навязывание ее враждебного образа чешской общественности.

В дипмиссии выразили надежду, что этой публикации будет дана в Чехии соответствующая оценка. Российское посольство также направило ноту в МИД Чехии с указанием на недопустимость продолжающихся беспочвенных нападок на Россию и ее дипломатическое представительство в Праге.

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6. Инициатор сноса памятника, глава района Ондржей Коларж, заявил, что монумент будет передан в музей истории XX века. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона сожалеет в связи с демонтажом памятника Коневу в Праге и рассчитывает на его восстановление. В СКР возбудили дело по факту демонтажа, пишет «Газета.ру».

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