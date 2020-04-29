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Захарова рассказала о лучшем ответе американским «фейкоделам»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Вечером 28 апреля авиакомпания «Аэрофлот» осуществила вывозной рейс с россиянами из Тель-Авива, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что это лучший ответ «фейкоделам», которые говорили, что Россия бросила своих граждан.

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«Хочется передать привет всем фейкоделам, особенно из американских СМИ, которые писали чушь о том, что из Израиля не будут вывозить и что Россия бросила больных детей», — написала дипломат в Facebook.

Захарова указала, что более 250 человек окажутся дома, в Москве и Санкт-Петербурге.

По данным дипломатов, большинство оказавшихся в Израиле россиян находились там с медицинскими целями.

Из-за распространения коронавируса Россия с 27 марта полностью прекратила международное авиасообщение.

24 апреля Захарова сообщила, что за первые две недели апреля в страну вернулись 6 тыс. граждан. С марта по апрель содействие в возвращении получили в общей сложности около 200 тыс. человек.

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