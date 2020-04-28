Число скончавшихся от COVID-19 в Москве за сутки выросло до 67

Число скончавшихся в Москве пациентов с коронавирусом выросло за сутки до 67 человек, что является антирекордом. Таким образом, общее число погибших от инфекции в российской столице составило 546 человек.

«В Москве скончались 67 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус», — сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией, указав, что это самый большой показатель с начала эпидемии.

Штаб также напомнил о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции.

По состоянию на утро 28 апреля в России подтвердились 93 558 случаев заболевания, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

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