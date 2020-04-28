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Эксперты изучили востребованность беспроцентных кредитов на зарплаты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Воспользоваться беспроцентными кредитами на выплату зарплат сотрудникам оказались готовы только 17% компаний из тех, кому положена такая поддержка. Это составляет около 8% от всех фирм, показало исследование сервиса hh.ru для «Известий».

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Получить безвозмездные выплаты хотят 65% малых и средних предпринимателей из пострадавших отраслей, или около 22% от всех российских компаний. 36% представителей компаний, имеющих право на беспроцентный кредит на зарплаты сотрудникам, затруднились ответить, воспользуются ли они этой мерой поддержки. Отказаться от помощи решили 47% фирм.

Причинами отказа предприниматели назвали то, в частности, что по истечении определенного срока выплаты по процентам всё равно нужно будет осуществлять. Часть представителей компаний рассказали, что не хотят связываться с кредитами, так как не уверены в будущем благополучии организации.

В целом чуть больше половины (53%) всех опрошенных представителей компаний права на льготный кредит не имеют.

Что касается получения безвозмездных прямых выплат от государства на зарплаты сотрудникам, на них могут претендовать 22% принявших участие в исследовании бизнесменов. Пытаться получить эти средства будут 65% из них.

По данным Торгово-промышленной палаты, около трети компаний попыталась договориться о кредитных каникулах, добиться реструктуризации кредита и получить ссуду на зарплату, но получили отказ от банков.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 29 апреля.

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