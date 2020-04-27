Газпромбанк начал принимать заявки по программе льготной ипотеки

Газпромбанк начал принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5% годовых, говорится в сообщении банка, поступившем в «Известия» в понедельник, 27 апреля.

Программа льготной ипотеки предусматривает покупку жилья в новостройке с первоначальнм взносом не менее 20%. При этом в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области стоимость квартиры должна составлять не более 8 млн рублей, а в других регионах — не более 3 млн рублей.

В качестве первоначального взноса можно также использовать средства материнского капитала.

Программу льготной ипотеки под 6,5% утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин 23 апреля. Она будет действовать до 1 ноября 2020 года. Ставка не более 6,5% сохранится на весь срок кредита.

На возмещение банкам недополученных доходов по ипотеке под 6,5% годовых правительство России выделило кредитным организациям 6 млрд рублей.

До введения программы льготной ипотеки минимальная ставка по жилищному кредиту в Газпромбанке составляла 7,5%, которая также продолжает действовать для заемщиков.

Кроме этого, в Газпромбанке продолжают действовать программы со скидками для многодетных семей и Trade-in программа («квартира в зачет»).