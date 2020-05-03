Цена и ценность: спрос на сиделок из-за коронавируса вырос втрое

В условиях ограничения передвижений россияне стали чаще прибегать к услугам специалистов по уходу на дому: вынужденная разлука с престарелыми родственниками заставила нанимать им помощников. Количество частных объявлений о поиске сиделок или медсестер, по данным hh.ru, в марте-апреле выросло почти в три раза, а предложения по зарплатам для них увеличились на 5–10 тыс. рублей . В период эпидемии значительно вырос спрос и на медтехнику — например, на тонометры и глюкометры. Эксперты считают, что за время самоизоляции граждане научатся лучше следить за собственным здоровьем и за состоянием своих близких.

Ажиотаж на патронаж

Москвичка Надежда Черкизова поделилась с «Известиями» историей своей семьи, вынужденной из-за введения в столице режима самоизоляции нанять для пожилой бабушки медсестру за 60 тыс. рублей в месяц.

— Введение пропусков для передвижения по городу свалилось как-то сразу — никто до конца не верил, что введут такой режим. В результате решение пришлось принимать мгновенно, — рассказала Надежда. — Бабушке 90 лет, она требует постоянного контроля, вплоть до того, ела ли она сегодня. А у нее ведь еще курс лекарств, мониторинг давления, сахара. Мы ездили к ней каждый день, но когда стало ясно, что разрешат выбираться из дома только дважды в неделю, начали искать сиделку с проживанием.

О3 Фото: Depositphotos

Семья столкнулась с рядом сложностей — кандидатки либо отказывались самоизолироваться с 90-летней женщиной, либо соглашались, но не имели нужной квалификации . В результате идеальный вариант нашелся в соседнем с бабушкой подъезде, и Черкизовы остановились на нем, несмотря на зарплатные запросы сиделки.

— У нее на тот момент было хорошее предложение с проживанием за городом, и она намекала, что мы должны ее «перекупить», — вспоминает Надежда. — Мы были уже деморализованы всей этой историей и согласились. Выбором своим в итоге довольны, но 60 тыс. для нас — это слишком много. Надежда только на то, что всё скоро вернется в прежнее русло.

Ситуация на рынке труда демонстрирует всплеск интереса к квалифицированному патронажному персоналу. В марте-апреле был зафиксирован существенный рост частных предложений для медсестер и сиделок — почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, рассказал представитель компании hh.ru: 18,5 тыс. против 4,8 тыс. годом ранее. Это связано с тем, что, лишившись возможности навещать пожилых родителей, россияне стали чаще нанимать медсестер и сиделок.

О4 Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Востребованность этих специалистов отразилась и на их финансовых запросах. Предлагаемые зарплаты для сиделок и медсестер выросли в среднем на 5–10 тыс. рублей. Так, в марте-апреле 2019 диапазон предлагаемых зарплат составлял от 20 тыс. до 90 тыс. рублей, а весной этого года — от 25 тыс. до 100 тыс. рублей (в среднем по России, по данным hh.ru).

Специалисты компании «Авито» также отмечают рост объявлений о вакансиях сиделок — на 14% по сравнению с апрелем прошлого года. Однако, по данным этого сервиса, еще в марте 2020-го года интерес к такому персоналу на «Авито» был выше на 30%. Вероятно, такой спад связан с тем, что многие россияне в условиях самоизоляции получили возможность самостоятельно ухаживать за родственниками, а также с их нежеланием впускать в дом посторонних в разгар пандемии.

Поликлиника на дому

Наряду с интересом к медпомощи на расстоянии россияне стали приобретать больше средств и приборов для контроля здоровья на дому. В условиях ограничения передвижений торговля переместилась на интернет-площадки, а бытовая медтехника стала одним из самых востребованных товаров: продажи этой категории в период с 1 по 20 апреля 2020 года выросли на 169% относительно средних показателей 2019 года.

О1 Фото: РИА Новости/Николай Хижняк

По словам руководителя категории «Аптека» интернет-магазина «Озон.ру» Александры Денисовой, продажи тонометров в этот период увеличились на 180%, глюкометров и термометров — на 113% и 167% соответственно.

Россияне готовы больше платить за помощь, и тенденция эта останется с нами надолго, уверен член Экспертного совета Минздрава РФ по вопросам использования информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения Александр Гусев.

— З а редкими исключениями большинство из нас привыкнет к хорошему и будет с удовольствием продолжать пользоваться и купленными гаджетами для здоровья, и услугами нанятого персонала , — считает эксперт. — Это мировая тенденция, и в нашей стране она логичным образом находит свое отражение. Причина тому — не только и не столько ситуационная востребованность, сколько неизбежный рост числа хронических заболеваний.

О2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Сегодня во многих регионах страны введены ограничения на амбулаторный прием в медучреждениях. Жители вынуждены отменять запланированные визиты в поликлиники и искать возможность получить услугу дистанционно.

Наибольшее количество обращений, согласно подсчетам телемедицинской компании «Доктор.рядом», поступает от пациентов 25-50 лет (65%), но в последнее время возросло количество звонков от людей старше 50. На Москву и область приходится только каждое третье обращение (28%), далее следует Ивановская область с 9% звонков, республика Татарстан — 5,7%, Санкт-Петербург и Ленинградская область — 5,5%, Ярославская — 5,8%.