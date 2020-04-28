Ученые допустили ослабление сезонных эпидемий гриппа из-за коронавируса

Пандемия коронавируса может ослабить сезонные эпидемии гриппа из-за карантина и других профилактических мероприятий. Об этом свидетельствуют результаты исследований ученых из британского Университета Центрального Ланкашира, опубликованные в журнале The Conversation.

Ученые выяснили, что предлагаемые властями меры по борьбе с пандемией способствовали развитию полезных привычек у людей. Например, если в Великобритании до коронавируса лишь 32% мужчин и 64% женщин мыли руки после похода в общественный туалет, то теперь более 83% делают это регулярно.

Закрытие образовательных учреждений также способствовало в борьбе с сезонным гриппом, так как именно школьники являются одной из групп риска при сезонных инфекциях из-за слабого иммунитета.Социальная дистанция также оказала положительный эффект.

Однако ученые на данный момент не могут сказать, насколько сильно снизится заболеваемость гриппом. Так как у многих других болезней наблюдаются похожие симптомы, точные расчеты представляются затруднительными.

Ранее во вторник стало известно, что ограничительные меры, введенные во Франции из-за коронавирусной инфекции, позволили спасти не менее 60 тыс. жизней.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным портала Worldometer на 28 апреля, всего в мире коронавирус обнаружен более чем у 3 млн человек, скончались 211 тыс. человек.