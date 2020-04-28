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Ученые нашли общие черты у смертельных коронавирусов

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Фото: агентство городских новостей "Москва"/Кирилл Зыков
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Ученые нашли общие черты у летальных коронавирусов, отличающие их от ОРВИ. У SARS, MERS и SARS-CoV-2 выделены одиннадцать общих геномных последовательностей. Именно они отвечают за высокую патогенность коронавирусов.

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Благодаря им смертельные штаммы эффективнее других проникают в ядра зараженных клеток. Биологи также обратили внимание на специфические особенности в белке «шипа» нового возбудителя инфекции, позволяющие ему подстраиваться под очередного хозяина.

Исследование крайне важно для предотвращения последующих эпидемий, а также создания эффективных препаратов — в частности, от COVID-19, считают российские исследователи.

Биоинформатический анализ геномов все коронавирусов, опасных для человека, провела группа исследователей из Национального центра биотехнологической информации США, в которую вошел известный российский биолог Евгений Кунин.

Четыре изученных патогена не представляют особой опасности и характеризуются легкими симптомами ОРВИ. А три — SARS (вирус, вызвавший вспышку атипичной пневмонии в 2002 году), MERS (вирус, спровоцировавший ближневосточный респираторный синдром в 2013 году) и SARS-CoV-2 (с него началась пандемия COVID-19) — смертельно опасны для людей.

Те мутации вирусных белков, которые позволяют сильнее нарушить нормальную работу механизмов защиты от чужеродных молекул, будут способствовать более быстрому распространению вируса.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 29 апреля.

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