Более 20 тыс. саженцев украсят улицы Котовска

В Котовске (Тамбовская область) в 2020 году высадят 21 тыс. саженцев цветов. Сотрудники тепличного комплекса «Городского хозяйства» готовятся к весенним работам.

Цветы должны украсить улицы, площади, парки и скверы. По традиции, посадка начнется к Дню Победы, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

В этот раз мастера готовятся реализовать много интересных идей. Например, в парке Воинской славы планируется создать клумбы в виде георгиевской ленты.

Украшать города в этом году будут петуньи, базилик двух оттенков, портулак, сальвия, однолетние георгины, канны, декоративная капуста и другие цветы.

23 апреля сообщалось, что этой весной на территории Санкт-Петербурга будет высажено более 6 тыс. деревьев, 80 тыс. кустарников и 600 тыс. цветочных растений. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в каждом районе города оформят более 60 цветников.