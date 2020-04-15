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Первоцветы и тюльпаны зацвели в степях Оренбуржья

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В степях Оренбургской области зацвели первоцветы, тюльпаны и краснокнижный прострел, который еще называют сон-травой. Цветы можно увидеть в центральной части Губерлинских гор.

Как рассказали РИА «Оренбуржье» сотрудники «Заповедников Оренбуржья», первые лютики появились на территории участка «Предуаральская степь». В этом году это произошло раньше обычного.

Зацвел и тюльпан Биберштейна. Отмечены растущие стрелки тюльпанов Шренка. В этом году это также очень раннее явление. На участке «Таловая степь» уже встречаются степные орлы, куропатки, утки-кряквы.

Агентство отмечает, что сохранять исчезающие и редкие виды растений и животных в степях Оренбургской области удается благодаря особому режиму охраны. Он действует на заповедных территориях.

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