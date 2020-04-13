Сакура зацвела в Брянской области

Жители Брянской области сообщили о цветении сакуры. Цветы распустились в Площанской Богородицкой Казанской пустыни в Брасовском районе.

Информацию о цветении сакуры местные жители разместили в социальных сетях. Брянцы также сообщили, что на дачных участках уже начали цвести вишни и абрикосы. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

Ранее сообщалось, что в конце марта в Москве зацвели первые тюльпаны под открытым небом. По словам специалистов «Аптекарского огорода», цветение зафиксировано «аномально рано». В 2019 году первые цветы появились только 11 апреля.