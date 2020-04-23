Более 95 тыс. цветов высадят к фестивалю в центре Петербурга

Этой весной на территории Санкт-Петербурга будет высажено более 6 тыс. деревьев, 80 тыс. кустарников и 600 тыс. цветочных растений, сообщает пресс-служба комитета по благоустройству. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в каждом районе города оформят более 60 цветников.

Также в Александровском саду создадут девять тематических цветников в честь ежегодного фестиваля цветов. Для этого потребуется свыше 95 тыс. цветов, которые разместят на площади около 300 кв. м, сообщает телеканал «78».

11 апреля сообщалось о запланированном на 9 мая открытии на Пискаревском кладбище филиала музея «Ленрезерв». Ремонт здания сейчас уже на финальной стадии. Не исключено, что церемония открытия пройдет в формате онлайн без посетителей.