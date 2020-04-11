Филиал музея «Ленрезерв» в Петербурге могут открыть в онлайн-режиме

Филиал музея «Ленрезерв» откроется на Пискаревском кладбище Санкт-Петербурга 9 мая. Ремонт здания сейчас находится на финальной стадии, работы ведутся круглосуточно в три смены. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказал создатель патриотического объединения Анатолий Бернштейн.

Возможно, церемонию открытия проведут в формате онлайн без посетителей. В филиале «Ленрезерва» можно будет узнать сведения о предприятиях, которые работали в Ленинграде в дни блокады, передает телеканал «78». Отдельные экспозиции будут посвящены работе радио, мемориального кладбища и блокадного трамвая.

Ранее студенты Псковского государственного университета создали Музей Победы. Пополнить фонд может любой желающий. Первыми экспонатами стали элементы обмундирования и предметы быта солдат. Студенты подготовят реальные и виртуальные экскурсии.