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Студенты в Псковской области создали Музей Победы

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Студенты Псковского государственного университета создали Музей Победы. Пополнить экспозицию может любой желающий.

План экспозиции учащиеся разрабатывали вместе с преподавателями. В помещении для музея был проведен ремонт. Первыми экспонатами стали элементы обмундирования и предметы быта солдат, которые из личной коллекции предоставил преподаватель Юрий Теренин. На выставке будут представлены каски, телефонные аппараты, гильзы и рация «Север», сообщает Псковское агентство информации.

Чтобы пополнить экспозицию, студенты запустили акцию «Народный Музей Победы». Любой желающий может предоставить реликвию, связанную с Великой Отечественной войной. Создатели музея помогут записать видео, в котором жители региона расскажут семейную историю, связанную с каждой вещью.

В материалах музея также будут представлены доклады и презентации участников Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Великой Победы. Студенты подготовят реальные и виртуальные экскурсии.

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