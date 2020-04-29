Дитя цифровизации: свидетельство о рождении предлагают выдавать онлайн

Родителям предлагают разрешить оформлять свидетельство о рождении ребенка и заявки на получение положенных льгот и выплат в родильных домах или в онлайн-формате. Об этом говорится в письме «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) премьер-министру Михаилу Мишустину. Представители общественного движения просят изменить порядок медицинского ведения беременности на время распространения коронавируса. Например, организовать посещение врачами будущих мам на дому. Эксперты сходятся в том, что цифровизация этой системы полезна, однако удаленное сопровождение беременности невозможно.

Рожденные в интернете

МФЦ и загсы в связи с распространением COVID-19 приостановили оформление и выдачу документов, необходимых при рождении ребенка: в электронном виде услуга не предоставляется, а очные визиты переносятся в связи с введенным режимом самоизоляции. ОНФ обратился к главе правительства России Михаилу Мишустину с предложением оформлять и выдавать соответствующий пакет справок в родильных домах или онлайн. Эту практику, отмечается в письме, можно будет сохранить и после окончания эпидемии.

— Такие задачи ставить нужно. Чтобы как можно больше государственных муниципальных услуг предоставлялось именно в дистанционном режиме, — считает член комиссии Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. — Сейчас все сферы жизнедеятельности человека переходят на цифровизацию, и это правильно. На сегодняшний день, в период самоизоляции, выдача материнского капитала уже начала производиться в онлайн-режиме. Пособия по безработице, по нетрудоспособности тоже осуществляются дистанционно. Сейчас правительство рассматривает такую схему для поддержки, например, самозанятых.

Если технически перевести оформление документов на новорожденного в электронный формат возможно, то это сделать необходимо, отметила директор научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС, профессор кафедры труда и социальной политики Любовь Храпылина. По ее мнению, чем меньше сейчас беременные женщины и мамы маленьких детей контактируют с окружающим миром, тем лучше.

— Но возникают и другие вопросы, — подчеркнула она. — Например, выдержат ли соответствующие ресурсы тотальный переход всех процедур в онлайн? Кроме того, мы сейчас сталкиваемся с очень умелыми действиями разного рода мошенников — они вступают в контакт с людьми, имеющими право на выплаты, и обманным путем присваивают их себе. Эти риски нужно проработать очень тщательно.

Практика электронного получения документов должна сохраниться и после того, как эпидемия отступит, заявила она.

Как ранее писали «Известия», на 18 апреля в Москве коронавирус был диагностирован примерно у 100 беременных женщин. Российские парламентарии попросили правительство рассмотреть возможность отправить будущих мам в отпуск до конца режима самоизоляции.

Беременность на дому

Среди предложений ОНФ есть также определение порядка медицинского ведения беременности на время распространения коронавируса. В письме отмечается, что врачи могут посещать будущих мам на дому, а при необходимости осмотра в больнице женщину туда нужно доставить.

В этом вопросе, подчеркнула Светлана Бессараб, необходимо ориентироваться на показания — домашний осмотр допустим только в том случае, если нет необходимости лабораторных исследований или применения специального оборудования.

— Не хватит такого количества квалифицированных специалистов, которые могли бы наблюдать за пациентками дома. Далеко не всегда вот это домашнее, дистанционное ведение может отображать реальное состояние беременной, — добавила Любовь Храпылина.

В сложившихся эпидемиологических условиях клиники обязаны соблюдать законодательство и действующие нормативные акты, подчеркнул в разговоре с «Известиями» заместитель главврача по акушерству и гинекологии сети клиник «Скандинавия» Владимир Остроменский.

— Во-первых, это приказ 572-Н, согласно которому регламентированы очные визиты беременных женщин к врачу. Это как минимум постановка на учет, 16-я неделя беременности, после УЗИ на 20-й неделе беременности и т. д. Всего не менее семи визитов к одному только акушеру-гинекологу, не говоря уже о других специалистах, и это при условии, что беременность без осложнений, — пояснил он.

Если у будущей матери есть проблемы со здоровьем, количество осмотров определяется в индивидуальном порядке по показаниям, подчеркнул медик. Кроме того, есть и нормативные акты о телемедицине, а также соответствующий закон. Важные манипуляции не сделать без личной встречи с врачом — например, УЗИ. Это делает невозможным ведение беременности полностью на дому.

— Но есть и моменты, когда будущей маме не обязательно надо идти на прием к доктору. Стоит понимать, что беременность — это процесс наблюдения, а не лечения, ведь это не болезнь. Поэтому то, что обычно применимо к процессу лечения, к беременности часто не относится, — сказал Владимир Остроменский. — Например, в случае, если беременность протекает хорошо, нет осложнений и острых состояний, врач может сопоставить риски и часть консультаций (помимо обязательных очных) перевести в онлайн.

Такая практика, по его словам, удобна, когда у женщины есть вопросы, касающиеся согласования тактики родов, коррекции применяемых препаратов, выполнения упражнений дома и т. д.

«Известия» отправили запрос в правительство об отношении к инициативе ОНФ.