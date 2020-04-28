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Еще 10 студентов академии Следственного комитета в Москве заразились коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Московской академии Следственного комитета России в Москве выявили еще 10 студентов, заразившихся коронавирусом. Об этом 28 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

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«Александр Бастрыкин продолжает лично следить за состоянием здоровья заболевших студентов Московской академии СК России. При этом было отмечено, что их число увеличилось еще на 10 человек», — сказала она.

Ранее, 20 апреля, сообщалось, что у трех студентов Московской академии СК РФ выявлены признаки коронавируса. Они были госпитализированы в одно из учреждений Федерального медико-биологического агентства.

По состоянию на 28 апреля, в России подтвердились 93 558 случаев заболевания COVID-19, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

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