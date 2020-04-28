Еще 10 студентов академии Следственного комитета в Москве заразились коронавирусом

В Московской академии Следственного комитета России в Москве выявили еще 10 студентов, заразившихся коронавирусом. Об этом 28 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

«Александр Бастрыкин продолжает лично следить за состоянием здоровья заболевших студентов Московской академии СК России. При этом было отмечено, что их число увеличилось еще на 10 человек», — сказала она.

Ранее, 20 апреля, сообщалось, что у трех студентов Московской академии СК РФ выявлены признаки коронавируса. Они были госпитализированы в одно из учреждений Федерального медико-биологического агентства.

По состоянию на 28 апреля, в России подтвердились 93 558 случаев заболевания COVID-19, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

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