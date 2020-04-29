«Регионы могут поддержать Польховского на выборах»

Несмотря на досрочное завершение биатлонного сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса, новостей в этом виде спорта меньше не стало. Особенно в нашей стране, где правление Союза биатлонистов России сначала утвердило новый тренерский штаб сборной, с составом которого категорически не согласился глава СБР Владимир Драчев, а затем проголосовало за проведение досрочной отчетно-выборной конференции, где могут сменить президента организации. Своим мнением об этих событиях с «Известиями» поделилась трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. Титулованная биатлонистка рассказала о возможном преемнике Драчева, а также поддержала старшего тренера женской сборной Виталия Норицына, чей контракт завершится 31 мая.

— На ваш взгляд, кто будет выдвигаться на досрочные выборы главы СБР, если они состоятся? Сейчас в СМИ фигурируют фамилии Виктора Майгурова, Дмитрия Васильева, Анны Богалий и Алексея Нуждова…

— Учитывая, что сейчас СБР находится в серьезном финансовом кризисе, любому из кандидатов будет сложно исправить положение. Я предполагаю, что свою кандидатуру выдвинет Валерий Польховский (вице-президент СБР по обеспечению сборных. — «Известия»). И в перспективе будет совмещать должности президента и главного тренера, как в Федерации лыжных гонок России это делает Елена Вяльбе. Он и соберет новую команду. Думаю, регионы вполне могут поддержать его.

— Польховский способен решить финансовые вопросы СБР? Драчев заявил, что долги приближаются к €1 млн...

— Этот вопрос стоит переадресовать самому Польховскому.

— У вас не было мыслей выдвинуть свою кандидатуру?

— Вы не первый, кто спрашивает меня об этом. Скажу так: я умею работать, а руководить — не мой конек.

— Правление СБР также утвердило тренерский штаб на сезон-2020/21. Что думаете о женской сборной, с которой, скорее всего, будут работать Владимир Королькевич и Николай Загурский?

— Королькевич — это кандидатура Польховского, который берет на себя ответственность за результат. Он набирает к себе в команду тех, с кем он работал, кому доверяет. Посмотрим, получится ли у них повысить результаты женской команды. Это самое главное. Мне сложно спрогнозировать, но сомнения есть.

— Владимир Королькевич уже в третий раз будет руководить сборной. Предыдущая попытка в сезоне-2017/18 оказалась неудачной…

— Да, но зато он хорошо подготовил сборную в олимпийский сезон. В Сочи-2014 женщины взяли две медали (Ольга Вилухина выиграла серебро в спринте, также сборная России завоевала серебро в эстафете. — «Известия»). Сейчас о таких результатах приходится только мечтать. При этом повторюсь, что пока я не вижу какого-то оптимального варианта тренерского штаба, как для мужской, так и женской сборной.

— Если Минспорт не утвердит кандидатуру Польховского в качестве главного тренера, есть ли смысл сохранять нынешний тренерский штаб? В том числе старшего тренера женской команды Виталия Норицына?

— Я бы хотела, чтобы Виталий остался в тренерском штабе, но в помощники ему нужен многоопытный специалист. При всем уважении, Норицын еще молодой тренер, и ему сразу дали очень высокую нагрузку. Сильный помощник ему точно не помешает. А так при нем многие девушки достигли прогресса и выступают более или менее...

— У вице-президента СБР Сергея Чепикова была идея включить в тренерский штаб специалиста по лыжной подготовке, возможно, бывшего титулованного лыжника. Это эффективная мера?

— Я добилась результатов в обоих этих видах спорта и могу сказать, что привлечение тренера по лыжным гонкам вряд ли поможет биатлонистам. Все-таки это две совершенно разные дисциплины, со своими тонкими особенностями и спецификой.

— В сезоне-2017/18 с женской командой работал олимпийский чемпион-1988 по лыжным гонкам Михаил Девятьяров…

— При всем уважении к Михаилу Талгатовичу, он был олимпийским чемпионом в «классике». Никогда не бегал коньковым стилем, и спрашивается, как он мог подготовить сборную страны по биатлону? Честно, это был какой-то неоправданный ход. Результаты это только подтвердили.

— Если в мае спортсменам не разрешат тренироваться, как это отразится на топовых биатлонистах?

— Пропуск одного или даже двух месяцев полноценной подготовки не сильно отразится на профессиональных спортсменах. Образно говоря, бегая вокруг дома, они смогут поддерживать какую-никакую форму, а когда разрешат командные тренировки, быстро все наверстают. Так что я не вижу здесь какой-то критической проблемы.