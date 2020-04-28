Собянин заявил о снижении динамики заболеваемости коронавирусом

Динамика инфицирования коронавирусом в Москве и по России за последнюю неделю сильно снизилась. Об этом сообщил во вторник, 28 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин.

«Действительно, мы видим по стране и по Москве за последнюю неделю, по сравнению с предыдущей неделей динамика стала намного ниже. Она практически снизилась в два раза. Но при этом сама по себе динамика сохраняется», — отметил он.

По словам мэра столицы, регионы Центрального федерального округа являются группой риска по коронавирусу.

«Потому что, по сути дела, 30 млн человек, которые находятся на этой территории, образуют большую агломерацию. И вопрос там не только в дачниках. Большое количество людей приезжает в Московскую область, из Московской области в Москву, на работу, к родным и близким. Понятно, что сейчас ограничены передвижения, но тем не менее», — объяснил Собянин.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам перед началом совещания с главами регионов. Он отметил, что распространение коронавирусной инфекции в стране удалось замедлить, но расслабляться рано и пик еще не пройден. Глава государства подчеркнул, что соблюдение гражданами режима самоизоляции напрямую влияет на то, как скоро произойдет смягчение карантинных мер.

Российский лидер продлил режим нерабочих дней до 11 мая включительно. Он напомнил, что нужно добиться того, чтобы эпидемия пошла на спад, после чего можно будет постепенно снимать ограничения.

По данным на 28 апреля, в 85 регионах России зафиксировано 93 558 случаев заражения, 867 пациентов умерли, вылечились 8456 человек. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что к середине мая страна должна выйти на плато коронавирусной инфекции, а в июне «станет легче».

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