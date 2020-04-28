Более 1,5 км сетей изъяли у рыбаков в Ульяновской области

В Ульяновской области 25 апреля стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Путина». Целью операции — пресечение незаконной добычи рыбы.

С начала 2020 года в регионе задержали 20 человек, которые незаконно занимались добычей водных биоресурсов. В отношении десяти браконьеров возбудили уголовные дела. У них изъяли и сожгли более 1,5 км сетей, пишет 1ul.ru.

Операция «Путина» проводится на территории Куйбышевского водохранилища и Свияги. Участие в мероприятии принимают сотрудники Росрыболовства.

20 апреля сообщалось, что в Псковской области в отношении браконьера возбуждено уголовное дело. Мужчина вылавливал щуку в период ее нереста.