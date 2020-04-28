Прямой эфир

Более 1,5 км сетей изъяли у рыбаков в Ульяновской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ульяновской области 25 апреля стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Путина». Целью операции — пресечение незаконной добычи рыбы.

С начала 2020 года в регионе задержали 20 человек, которые незаконно занимались добычей водных биоресурсов. В отношении десяти браконьеров возбудили уголовные дела. У них изъяли и сожгли более 1,5 км сетей, пишет 1ul.ru.

Операция «Путина» проводится на территории Куйбышевского водохранилища и Свияги. Участие в мероприятии принимают сотрудники Росрыболовства.

20 апреля сообщалось, что в Псковской области в отношении браконьера возбуждено уголовное дело. Мужчина вылавливал щуку в период ее нереста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порядка 20 уголовных дел возбудили в отношении брянских браконьеров
Браконьеры на Кубани выловили тарани на 163 тыс. рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020