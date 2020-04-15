Порядка 20 уголовных дел возбудили в отношении брянских браконьеров

В Брянской области возбуждено 17 уголовных дел по факту незаконной охоты и рыбалки. Таковы результаты операции «Браконьер», которую проводили правоохранительные органы.

Проверки продолжались с 23 марта по 12 апреля. Всего за это время было совершено 749 рейдов, во время которых выявили более 200 преступлений и административных нарушений.

Браконьеров ловили более 2 тыс. сотрудников полиции, представителей регионального департамента природных ресурсов и Рыбнадзора.

Фигурантами уголовных дел стали рыбаки и охотники. Изъято 37 ружей, около 700 патронов, 194 сети и 16 лодок, пишет интернет-газета «Брянские новости».