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Рейды против браконьеров раньше срока начались в Липецкой области

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Инспекторы Рыбнадзора раньше обычного начали проводить рейды по водоемам Липецкой области. Порядок работы был скорректирован из-за начала нереста.

Обычно нерестовый период наступает после 20 апреля. Однако из-за теплой погоды специалисты предполагают, что многие виды отнерестятся раньше этого срока. С 15 марта в региона запретили вылов судака, с 20 марта действует запрет на добычу щуки. Об этом пишет LipetskMedia.

Круглосуточное дежурство организовано Рыбнадзором и сотрудниками полиции на путях весенней миграции рыб. Ежедневно инспекторы получают данные о незаконной добыче рыб и раков. Нарушителей привлекают к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Якутии задержали браконьера, который перевозил 33 экземпляра сибирского осетра. Данный вид внесен в Красную книгу РФ. Сумма ущерба оценивается в 5,3 млн рублей.

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