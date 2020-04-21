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Уголовное дело возбудили по факту вылова щуки в Псковской области

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В Псковской области в отношении браконьера возбуждено уголовное дело. Мужчина вылавливал щуку в период ее нереста.

Нарушителя заметили в районе деревни Островцы. Сотрудники Росрыболовства задержали мужчину, который ловил щуку с использованием незаконных орудий лова. Об этом сообщает Псковская лента новостей.

У браконьера изъяли семь щук, а также плотву и карасей. Ущерб оценивается почти в 15 тыс. рублей.

Специалисты напоминают, что до 15 мая запрещен вылов щуки в озерах Чудское, Теплое и Псковское. На остальных водных объектах ограничение действует до 10 мая.

Ранее сообщалось, что вылов рыбы запретили на нерестовых участках в Орловской области.

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