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Вылов рыбы ограничили в Орловской области

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В Орловской области запретили вылов рыбы на нерестовых участках водоемов. Ограничение будет действовать до 10 июня.

В нерестовый период жителям региона разрешают вылов некоторых водных ресурсов вне мест нереста на одну поплавочную или донную удочку с берега. При этом у одного человека должно быть не более двух крючков, пишет InfoOrel.ru. За сутки можно выловить не более 5 кг рыбы или один экземпляр, если его вес превышает 5 кг. Кроме того, выловленную особь необходимо отпускать в воду, если она меньше утвержденного размера. Например, судак и сазан должны быть более 40 см в длину, а щука — более 32 см.

Вылов осетровых, сиговых и лососевых видов рыб на объектах Волжско-Каспийского бассейна запрещен в течение всего года. В случае незаконной добычи водных биологических ресурсов рыбакам придется выплатить ущерб.

Ранее сообщалось, что в Брянской области возбуждено 17 уголовных дел по факту незаконной охоты и рыбалки. Проверки в регионе продолжались с 23 марта по 12 апреля, за этот срок выявлено более 20 правонарушений.

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