Продажи легковушек в России в 2020 году упадут на 30%

По итогам 2020 года продажи новых легковых автомобилей в стране снизятся на 30%, до 1,14 млн машин. Об этом говорится в обзоре PricewaterhouseCoopers (PwC), с которым ознакомились «Известия». В прошлом году россияне потратили на покупку машин более 2,5 трлн рублей.

В 2019 году в РФ, по данным аудиторской компании, было реализовано 1,63 млн новых легковых машин без учета LCV (легкий коммерческий транспорт). Из них 371 тыс. автомобилей отечественных брендов, 982 тыс. иномарок российской сборки и 278 тыс. — импортированных в страну.

Аналитики PwC приводят два сценария развития событий в текущем году на авторынке. Первый не учитывает негативные факторы, такие как влияние коронавируса и падение цен на нефть. В этом случае до конца года в стране будет продано 1,57 млн легковушек, то есть на 3,5% меньше прошлогоднего.

Второй «стрессовый» сценарий предполагает снятие большей части ограничений на передвижение и деятельность предприятий в конце весны – начале лета, восстановление и стабилизацию цен на нефть к III кварталу, развитие онлайн-продаж новых машин, сохранение предпочтений потребителей по владению автомобилем, а также введение дополнительных мер поддержки отрасли. Он предполагает снижение продаж новых легковых машин на 30%. Именно такой сценарий, вероятнее всего, и будет реализован, судя по событиям марта-апреля 2020 года, отмечают в PwC.

По итогам прошлого года, по данным компании, в России было продано на 2,3% меньше новых легковых машин, чем в 2018-м. При этом продажи отечественных брендов подросли за год на 0,5%. Продажи Lada увеличились менее чем на 1% (доля рынка осталась на уровне 21%), «УАЗа» — сократились на 4%, говорится в обзоре. Собранные в стране иномарки потеряли 4,7% в объемах продаж по причине подорожания автомобилей в этом сегменте почти на 16%.

Импорт автомобилей из-за рубежа увеличился на 3%. Но в денежном выражении рост составил всего 2,6%. Эксперты PwC предполагают, что причиной могла стать стабильная средняя цена импортных легковушек (около 3,5 млн рублей), которую сдержало снижение пошлин с 30% до 15%.

В денежном выражении российский авторынок продемонстрировал прирост как в рублевом, так и в долларовом выражении — на 6,9% и 3,7% соответственно. Россияне за прошлый год приобрели автомобилей на 2,54 трлн рублей, или $39,2 млрд.