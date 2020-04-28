В Германии выставили на продажу раллийный Lada 2105

В Германии продают раллийный седан Lada 2105 1984 года выпуска с пробегом всего 300 км.

Автомобиль серьезно доработан для участия в гонках. У машины усилена подвеска и установлен спортивный глушитель. Кроме того, модель оборудована расширителями арок, замками капота и спойлером.

В салоне установлены каркас безопасности, спортивные сиденья, трехспицевый руль и новая приборная панель. Для снижения веса из автомобиля полностью удалено напольное покрытие, а стандартные дверные карты заменены на карбоновые.

Автомобиль оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 185 л.с. О коробке передач не сообщается. Стоимость автомобиля составляет €39 999 (3,2 млн рублей).

22 апреля сообщалось, что в России продают пикап-кабриолет, который построен на базе внедорожника Lada 4×4.