МГУ планирует объединить факультеты в 14–16 научных школ

Факультеты Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова могут быть объединены в 14–16 научных школ, предложение находится в стадии обсуждения. Об этом во вторник, 28 апреля, пишет ТАСС со ссылкой на ректора вуза Виктора Садовничего.

«Речь идет о том, что Московский университет уже 10 лет работает по программе развития, которая в этом, 2020 году завершается. Поэтому мы приступаем к обсуждению новой программы — до 2030 года. И, конечно, важной задачей новой программы развития должно стать повышение эффективности работы МГУ, повышение международного статуса вуза», — рассказал ректор.

Он отметил, что одним из предложений по усовершенствованию работы вуза стала идея реструктуризации, при которой 42 факультета и более 20 научных институтов будут объединены вокруг 14–16 прорывных научных направлений. По словам Садовничего, это повысит эффективность работы образовательного учреждения.

«Два месяца назад на рабочем совещании с деканами, обсуждая новую программу развития Московского университета, я высказал эту идею. Было много аспектов обсуждения. Программа развития — это серьезный документ», — заявил он.

Ректор добавил, что предложение о реструктуризации будет полноценно обсуждаться осенью этого года в высшем органе управления МГУ — Совете трудового коллектива. После обсуждения программа развития будет принята университетом. Далее ее представят руководству страны.

4 марта МГУ вошел в топ-100 лучших высших учебных заведений мира. В области «Естественные науки» занял 21-е место, в области «Искусство, гуманитарные науки» — 47-е. Рейтинг оценивает более 1369 вузов со всего мира по 48 предметам. Аналитики смотрят на академическую репутацию, востребованность выпускников и цитирование научных статей.