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Кинофестивали мира проведут онлайн-показы фильмов

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Крупнейшие кинофестивали мира проведут онлайн-показы фильмов. Картины будут транслироваться на YouТube в течение 10 дней с 29 мая по 7 июня. Программа включает документальное и игровое кино, а также короткометражные фильмы. Расписание опубликуют позже. Среди участников картины фестивалей в Каннах и Берлине, лондонского кинофестиваля BFI, а также кинофестиваля «Трайбека». Показ будет бесплатным, но можно делать пожертвования. Собранные средства пойдут в фонд ВОЗ по борьбе с коронавирусом.

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