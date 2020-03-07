Кристиан Бэйл сыграет злодея в «Тор: Любовь и гром»

Кристиан Бэйл сыграет злодея в фильме «Тор: Любовь и гром». О том, что актер дал согласие, проговорилась актриса Тесса Томпсон.

Фанаты комиксов строят теории: кого может сыграть Бэйл. Варианта два — злодей Дарио Аггер, превращающийся в Минотавра, или же Бэйл предстанет в образе Бета Рэй Била.

Съемки фильма собираются начать уже в конце этого лета. Российская премьера фильма намечена на 4 ноября 2021 года.