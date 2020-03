Джонни Депп может снова выйти в Карибское море. По информации портала We Got This Covered, актер вновь примерит образ пирата Джека Воробья. Как сообщает источник издания, продюсеры Disney сейчас добиваются возвращения Деппа в проект. Ранее его уволили оттуда из-за обвинений в избиениях бывшей жены Эмбер Херд. Правда, возможно, Депп перестанет быть главным украшением франшизы. Джек Воробей может стать второстепенным персонажем. Теперь в главной роли создатели хотят видеть женщину. Таким образом, компания Disney надеется на перезагрузку «Пиратов Карибского моря». Причина таких изменений — в низких кассовых сборах последних частей.