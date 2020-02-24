Меган Фокс сыграет астронавта в фильме «Аврора». Актрисе достанется роль в научно-фантастическом боевике режиссера Лазара Бодрожа. По сценарию главная героиня обнаруживает, что ударные волны, возникающие в солнечном ветре, меняют течение времени. Это подталкивает ее к психологической борьбе со своим прошлым и настоящим. Съемки начнутся в мае, ожидается, что они пройдут в Сербии.