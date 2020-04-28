Рабочий погиб при падении с высоты в Челябинске

В Челябинске проводится проверка по факту гибели 30-летнего рабочего на стройке. Предполагается, что он упал с большой высоты.

Погибший рабочий был найден на территории строящегося многоквартирного дома в Советском районе. При осмотре на теле выявлены травмы, характерные для падения. Предполагается, что мужчина упал с высоты около 20 м. Об этом сообщает 1obl.ru.

Следователи начали проверку по факту случившегося. Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинского исследования. Также проводится проверка выполнения на строительном объекте требований техники безопасности.

Ранее сообщалось, что в Уфе рабочий погиб при падении на него кирпича.