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Рабочий погиб при падении кирпича на стройке в Уфе

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В Уфе проводится проверка по факту гибели рабочего на территории строящегося квартала. По данным Гострудинспекции, на 29-летнего мужчину упал кирпич.

Инцидент произошел в Советском районе. Рабочий монтировал навесные фасадные системы, когда на него упал обломок кирпича. После удара мужчина упал на землю и получил смертельные травмы. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

Гострудинспекция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге рабочий погиб при обрушении хозяйственной постройки. По предварительным данным, мужчина проводил ремонтные работы. Его тело достали из-под завалов спасатели.

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