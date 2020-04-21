Рабочий погиб при падении кирпича на стройке в Уфе

В Уфе проводится проверка по факту гибели рабочего на территории строящегося квартала. По данным Гострудинспекции, на 29-летнего мужчину упал кирпич.

Инцидент произошел в Советском районе. Рабочий монтировал навесные фасадные системы, когда на него упал обломок кирпича. После удара мужчина упал на землю и получил смертельные травмы. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

Гострудинспекция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге рабочий погиб при обрушении хозяйственной постройки. По предварительным данным, мужчина проводил ремонтные работы. Его тело достали из-под завалов спасатели.