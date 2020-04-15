Рабочий погиб при обрушении хозпостройки в Пушкине

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга при обрушении хозпостройки погиб рабочий. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительным данным, несчастный случай произошел вечером во вторник, 14 апреля, на Удаловской улице в поселке Тярлево. Мужчина проводил ремонтные работы в хозпостройке, когда произошло обрушение конструкций.

В результате происшествия рабочий скончался. Его тело достали из-под завалов спасатели.

Личность погибшего, а также обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области при разборе конструкций произошло обрушение бетонных плит. Работы проводили семь человек, один из них попал под завалы. От полученных травм мужчина скончался.