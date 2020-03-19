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Рабочий погиб при обрушении бетонных плит в Пензенской области

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В городе Сердобске Пензенской области при обрушении бетонных плит погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Трагедия произошла в четверг, 19 марта, в неэксплуатируемом доме 35 по улице Белинского. Во время разбора конструкций произошло обрушение бетонных плит.

Работы производили семь человек, один из них попал под завалы. От полученных травм он скончался, пишет ИА «Пенза-пресс».

Тело мужчины вытащили сотрудники пожарно-спасательной части. Всего на место происшествия выезжали 10 человек личного состава МЧС.

По факту произошедшего проводится проверка.

13 марта сообщалось, что в Череповце (Вологодская область) рабочий погиб при обрушении стены в здании. По данному факту возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел на местном предприятии при разборе кирпичной стены.

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